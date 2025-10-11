إعلان

انخفاض الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : مصراوي

10:35 ص 11/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 11-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 35000 جنيه، بتراجع 1175.82 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37755.56 جنيه، بتراجع 1110.88 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3977.78 جنيه، بتراجع 76.57 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

