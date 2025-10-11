إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

10:16 ص 11/10/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، مع بداية تعاملات السبت 11-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس الجمعة.


سعر الذهب اللحظي


استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3563 جنيهًا للجرام.


ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4581 جنيهًا للجرام.


وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5345 جنيهًا للجرام.


واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6108 جنيه للجرام.


سعر الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 42760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61080 جنيهًا.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189958 جنيهًا.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305400 جنيه.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.03% إلى نحو 4018 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


