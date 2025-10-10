للأندرويد والآيفون.. خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي

كتبت- آية محمد:

مع تزايد اعتماد المستخدمين على الهواتف الذكية في التواصل اليومي، ظهرت الحاجة إلى حلول تضمن استمرار المكالمات بجودة عالية حتى في المناطق ضعيفة الشبكة.

ومن بين هذه الحلول تأتي خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling"، التي تتيح إجراء واستقبال المكالمات باستخدام شبكة الواي فاي بدلًا من شبكات المحمول، مما يساعد على تحسين جودة الاتصال.

وتُحسب تكلفة تلك الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هواتف آيفون وأندرويد:

على هواتف آيفون:

1- افتح الإعدادات.

2- اختر الهاتف.

3- اضغط على مكالمات Wi-Fi.

4- قم بتفعيل خيار مكالمات Wi-Fi على هذا الجهاز.

على هواتف أندرويد:

1- افتح الإعدادات.

2- انتقل إلى الاتصالات أو الشبكة والإنترنت "يختلف حسب نوع الهاتف".

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خيار مكالمات Wi-Fi.

