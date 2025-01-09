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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 9 يناير

04:00 م الخميس 09 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4295 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4341 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3798 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3255 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30387 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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