سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيها، بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2507 جنيهات للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3223 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3760 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4297 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 2654 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا