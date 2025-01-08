16 % انخفاضا قيمة العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر الماضي

كتبت- دينا خالد:

انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر الماضي 16% إلى 3.66 مليــار دولار مقابل 4.36 مليار دولار بنفـس الشهر من العام السابـق، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم حول النشرة الشهرية.

وأوضحت بيانات النشرة، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 21.3٪ إلى 4.07 مليار دولار خـلال شهـر أكتوبر 2024 مقابـل 3.35 مليار دولار بنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، يرجــع ذلـك إلـى ارتفاع قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهمها:

زيادة منتجات البترول بنسبة 121.5 %، بترول خام بنسبة 31.7%، ملابس جاهزة بنسبة 15.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.0 %.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.6 %، منتجـات مسطحة بالدرفة من حديد أو صلب بنسبة 56%، بلاط وأدوات صحية وخزفية بنسبة 1.0٪).

أما على مستوى الواردات ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.2% حيــث بلغت 7.73 مليــار دولار خــلال شهــر أكتوبر 2024 مقابـــل 7.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلع وأهمها:

ارتفعت منتجات البترول بنسبة 1.6%، الغاز الطبيعي بنسبة 382.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21.4%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 8.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪، فول صويا بنسبة 3.6%).