وزير البترول يبحث مع شركة تابعة لـ"إيني الإيطالية" أنشطتها بمناطق امتيازها في مصر

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة "أيوك برودكشن" التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصرأنشطة مناطق امتيازها فى مصر وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر ، و بدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط.



وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، بحضور معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، ومحمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة فى مصر.

وأكد بدوى، على الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية فى مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز بهدف الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى بالتوازى مع خفض فاتورة الإستيراد.



وأكد رئيس أيوك، أن الفترة الحالية تشهد تكثيف الشركة لعمليات البحث السيزمى بتكنولوجيات متطورة فى منطقة امتياز نور بهدف الوصول لمكامن بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات الموجودة بالفعل، مشيراً إلي الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر، فضلاً عن الاستعدادات لبدء عمليات تنمية حقل نرجس.

وأشار إلى جهود الشركة فى مجال خفض انبعاثات غاز الشعلة والتقاطها والاستفادة منها لدعم الاستدامة البيئية ، وأكد أن الشركة تكثف جهودها حالياً لزيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة الانتاج والاحتياطيات.

ونوه إلى توسع شركة إينى فى انشاء محطات متكاملة لتموين السيارات بالبنزين والغاز المضغوط.