مشتريات محلية وأجنبية تحلق بمؤشرات البورصة لأعلى في ختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.41% إلى مستوى 30183 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.37% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 27.11 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 60.82 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 87.94 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.08 % إلى مستوى 30060 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.