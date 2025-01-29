سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2567 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2759 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.