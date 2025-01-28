سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 30 جنيها ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل أن يقلص خسارته ويعود للارتفاع بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2563 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3295 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3845 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50% إلى نحو 2754 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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