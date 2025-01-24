70 جنيها لكيلو الزبيب.. أسعار ياميش رمضان 2025 بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك تنوع كبير في أسعار ياميش رمضان يعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية.

وأوضح المنوفي أن هذه الفروقات ناتجة عن عوامل مثل التوريد والتخزين والجودة.

تفاصيل أسعار السلع الرمضانية:

وبحسب المنوفي، سجل سعر قمر الدين بين 30 و100 جنيه للفة وزن 400 جرام.

وسجل سعر ربع كيلو البندق المقشر 170 جنيه، ويتراوح اللوز بين 120 و150 جنيه، والكاجو المقشر بين 170 و200 جنيه، بحسب المنوفي.

وتراوح سعر الزبيب بين 30 و70 جنيه للكيلو، وجوز الهند بين 40 و60 جنيه، وتراوح سعر المشمشية بين 60 و80 جنيه للربع كيلو، وتراوحت أسعار البلح بين 20 و90 جنيه للكيلو.

ودعا المنوفي المواطنين إلى الشراء من الأسواق التي تلتزم بالأسعار الاسترشادية والتأكد من جودة المنتجات من خلال فحص تواريخ الصلاحية والشهادات المرتبطة بها.

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