تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4321 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4373 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3826 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3279 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30608 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.