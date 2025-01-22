قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 نحو 2533 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3257 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4343 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55 % إلى نحو 2760 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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