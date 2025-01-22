هبوط أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى تحت مخاوف فرض ترامب رسوم جمركية

كتبت- أمنية عاصم:

هبطت أسهم بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى بشكل حاد، أمس بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة بعد تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، وفق تقرير رويترز.

وأوضح التقرير، أن ترامب لم يفرض رسومًا جمركية على الفور كما وعد في السابق، لكنه قال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك في الأول من فبراير؛ بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة.

وتملك شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل Stellantis وVolkswagen مرافق في المكسيك لإنتاج السيارات للسوق الأمريكية.

وأضاف التقرير، أن أسعار الأسهم شركات مثل فولكس فاجن الألمانية و بي ام دبليو ومرسيدس انخفضت بنسب تتراوح بين 1.2 و1.6%.

وكما أثرت مخاوف التعريفات الجمركية على البنك الإسباني وانخفض سهم الشركة، التي تعد المكسيك أكبر أسواقها، بنسبة 1.6% في مدريد مع ضعف عملة "البيزو" المكسيكي بأكثر من 1% مقابل الدولار.

وأضاف التقرير، في ظل التأكيد على المخاطر المحتملة التي ستواجه المصدرين الأوروبيين، طرح ترامب أيضا فكرة فرض رسوم جمركية عالمية، لكنه قال إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال متحدث باسم شركة فولكس فاجنن وفق رويترز إن المجموعة تشعر بالقلق إزاء التأثير الاقتصادي الضار الذي قد تخلفه الرسوم الجمركية الأميركية المقترحة على المستهلكين وصناعة السيارات.