قبول 29 طلبا.. نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بالروبيكي

كتبت- دينا خالد:

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، نتائج الطرح الأول للمصانع الجاهزة بمدينة الجلود بالروبيكي بالمرحلة الثالثة والمخصصة لتصنيع المنتج النهائي للصناعات الجلدية والصناعات المكملة.

وبحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم، شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما أسفر عن تخصيص كافة المصانع المطروحة بالطرح الأول وعددهم 43 مصنعا جاهز، هذا وحيث قام عدد 98 مستثمرا بالتسجيل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لشراء كراسة الإشتراطات.

وأضاف البيان، أنه تم دراسة كافة الطلبات الواردة وتم بالموافقة على قبول 29 طلبا مستوفي لكافة الاشتراطات اللازمة للتخصيص، وتم إستبعاد عدد من الطلبات اما لعدم استيفاء المستندات، أو إختلاف الأنشطة المتقدمة عن النشاط الصناعى المخصص للمدينة ، او عدم القدرة المالية اوالمناقشة الفنية المتخصصة مع المتقدمين.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير قد دعت المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم على 43 مصنعا كاملة التجهيزات والمرافق بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات بنظام التمليك خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الماضي، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

ومن المقرر إعلام المستثمرين المتقدمين على الطرح بنتيجة التخصيص من خلال إرسال رسائل نصية SMS إلى السادة الفائزين بهذه المرحلة من التخصيص، كما سيتم إعلان النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية أيضًا.

وأكدت وزارة الصناعة في بيانه، أن الإقبال الكبير على الوحدات المطروحة يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التي حرصت الشركة على توفيرها من خلال طرح المصانع بأسعار تنافسية وبتيسيرات كبيرة في السداد تشجيعاً للمستثمرين ورواد الأعمال، كما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المناخ الاستثماري في مصر على وجه العموم في ظل دعم القيادة السياسية غير المحدود لملف الصناعة والتوجيهات المباشرة بتذليل كافة تحديات الاستثمار الصناعي وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع تدفق رأس المال المحلي والاجنبي.

وقد أبرز الطرح الأخير العديد من المؤشرات الإيجابية، أهمها الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب "أصحاب العلامات التجارية الكبرى والبارزة في الصناعة" كما تلقت الشركة عدد كبير من الطلبات للحصول على أكثر من مصنع لكل متقدم، ما يدفع للتعجيل بالطرح الثاني من المصانع الجاهزة في أقرب وقت.

وبحسب تصريحات الوزير، تم تجهيز المرحلة الثالثة للروبيكي لِأن تكون قاعدة لتصنيع منتجات جلدية تامة الصنع تضم كبرى الشركات المحلية والعلامات التجارية العالمية، ونقطة انطلاق لتصدير المنتج النهائي والإكسسوارات والصناعات المكملة الخاصة به لتكتمل بذلك سلسلة القيمة لصناعة الجلود من الدباغة إلى المنتج النهائي.