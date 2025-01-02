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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

04:03 ص الخميس 02 يناير 2025

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره الأربعاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب استقر أمس الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وذلك مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2025-2-2 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4249 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3718 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3187 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2479 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1770 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132146 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29740 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2624 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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