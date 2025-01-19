بلومبرج: 8.5 مليار دولار الأموال المسحوبة من صناديق الأسهم والسندات من الأسواق الناشئة

كتبت– أمنية عاصم:

سحب مديةالمستثمرون في بداية 2025 نحو 8.5 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة وسط مخاوف تهديدات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي التي أطلقها مع عودته إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير 2025؛ وفق ما نشرته بلومبرج.

ووفقًا لتقرير صادر عن جي بي مورجان تشيس آند كو، نقلته "بلومبرج" أن المسؤولين عن إدارة الصناديق قاموا بسحب نحو 8.5 مليار دولار من الصناديق المخصصة للأسهم والسندات في العالم النامي – الأسواق الناشئة -حتى الآن خلال العام الحالي.

وأَضاف التقرير، أن عمليات البيع المكثفة أثرت على الأصول في جميع أنحاء العالم من عملة "البيز" الشيلي إلى الأسهم في الصين والهند إلى السندات السيادية من رومانيا والسلفادور، وتشير التدفقات الخارجة إلى استمرار الاتجاه الذي تعاني منه فئة الأصول على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وسلط التقرير الضوء على أن تنصيب ترامب غدًا الإثنين، الذي يفرض مجموعة جديدة من المخاطر، حيث ضاعف الرئيس الجمهوري المنتخب من مقترحاتها المتعلقة بفرض تعريفات جمركية شاملة على بقية العالم.

ويرى المستثمرين أنه من الصعب على السوق أن تراهن بصورة كبيرة في مواجهة الأحداث الكبرى، في ظل حالة عدم اليقين، وأنهم في الوقت الحالي ما زالوا في فترة غير مؤكدة للغاية.