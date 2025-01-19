إعلان

بلومبرج: 8.5 مليار دولار الأموال المسحوبة من صناديق الأسهم والسندات من الأسواق الناشئة

01:44 م الأحد 19 يناير 2025

8.5 مليار دولار الأموال المسحوبة من صناديق الأسهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت– أمنية عاصم:

سحب مديةالمستثمرون في بداية 2025 نحو 8.5 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة وسط مخاوف تهديدات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي التي أطلقها مع عودته إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير 2025؛ وفق ما نشرته بلومبرج.

ووفقًا لتقرير صادر عن جي بي مورجان تشيس آند كو، نقلته "بلومبرج" أن المسؤولين عن إدارة الصناديق قاموا بسحب نحو 8.5 مليار دولار من الصناديق المخصصة للأسهم والسندات في العالم النامي – الأسواق الناشئة -حتى الآن خلال العام الحالي.

وأَضاف التقرير، أن عمليات البيع المكثفة أثرت على الأصول في جميع أنحاء العالم من عملة "البيز" الشيلي إلى الأسهم في الصين والهند إلى السندات السيادية من رومانيا والسلفادور، وتشير التدفقات الخارجة إلى استمرار الاتجاه الذي تعاني منه فئة الأصول على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وسلط التقرير الضوء على أن تنصيب ترامب غدًا الإثنين، الذي يفرض مجموعة جديدة من المخاطر، حيث ضاعف الرئيس الجمهوري المنتخب من مقترحاتها المتعلقة بفرض تعريفات جمركية شاملة على بقية العالم.

ويرى المستثمرين أنه من الصعب على السوق أن تراهن بصورة كبيرة في مواجهة الأحداث الكبرى، في ظل حالة عدم اليقين، وأنهم في الوقت الحالي ما زالوا في فترة غير مؤكدة للغاية.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض تنصيب ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

إعلان

إعلان

صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة