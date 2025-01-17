المواد الغذائية: استعدادات مبكرة لشهر رمضان لضمان توافر جميع السلع بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك استعدادات مبكرة وكاملة لضمان توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المنوفي، إلى أن الأسواق شهدت تنظيمًا محكمًا من خلال التعاون مع الشركات والموردين والمصنعين لضمان استقرار العرض وتلبية احتياجات المستهلكين.

وأضاف المنوفي، أن الأسعار ستكون تحت المراقبة لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة، وأنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة أي محاولات لاحتكار السلع أو استغلال الظروف.

وأضاف المنوفي، أن هناك حملات رقابية مكثفة ستتم بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، وكذلك ضمان عدم تكرار أي ممارسات سلبية من بعض التجار.

وأكد المنوفي، على حرص الشعبة على تقديم كافة التسهيلات للتجار لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، ونتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات قد تؤثر على مصلحة المستهلك أو التاجر.