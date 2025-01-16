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سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس

05:10 م الخميس 16 يناير 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2536 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3805 جنيهات للجرام

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4348 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.78% إلى نحو 2717 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: أسعار الذهب

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