10 جنيهات زيادة في الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار الطماطم، والكوسة، والخيار، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحامي، والملوخية، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6.5 جنيهات و10.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 13 و17 جنيهات، بزيادة 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7.5 و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.







