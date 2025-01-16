انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو جنيهين، ببداية تعاملات اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2519 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3238 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3778 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4317 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30220 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 2698 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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