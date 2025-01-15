وزير البترول: طرح سلسلة مزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة

كتبت- دينا كرم:

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السعي إلى طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير حيث يمتلك قطاع التعدين فى مصر فرص استثمارية واعدة فى الذهب والفوسفات والكوارتز والسيليكا والبوتاس والكاولين والكبريت.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع بوب ويلت الرئيس التنفيذي لشركة معادن، خلال مشاركته في فعاليات منتدى التعدين الدولى بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض بدوي، جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر والمحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى هذا الشأن والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ حالياُ إلى ما يتراوح مابين 5-6٪، وكذلك جهود القطاع لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة.

وأوضح بدوي، أنه سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين خلال الفترة المقبلة كمنصة استثمارية رقمية توفر سهولة الاطلاع على البيانات الجيولوجية المطلوبة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية التعاون فى مجال تطوير العنصر البشرى وتبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة للطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأبدى رئيس الشركة رغبته في التعاون مع شركات قطاع التعدين المصرى، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بالإضافة إلى إهتمامه بالاستثمار في مصر، وتطلعه لانطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين لسهولة الوصول إلى البيانات وإجراءات الاستثمار في هذا القطاع الواعد.