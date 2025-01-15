خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع الأرز والسكر.. أسعار السلع الأساسية الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء