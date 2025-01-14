بنك ABC يمنح 18 مليون دولار لشركة تابعة مجموعة "أورجلو جلوبال" التركية

كتبت- منال المصري:



في إطار توجهات الدولة لدعم الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعات ورؤية بنك ABC للتوسع في السوق المصري.



أعلن بنك ABC منح تمويل طويل الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 18 مليون دولار لشركة اروجلو جارمنت التابعة لمجموعة أورجلو جلوبال القابضة التركية المتخصصة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.



ووفق بيان البنك، قام بالتوقيع بالنيابة عن بنك ABC أحمد خطاب رئيس المؤسسات المالية والشركات بالبنك ومن جانب المجموعة نور الدين اروغلو - رئيس مجلس الإدارة لمجموعة اروجلو جلوبال القابضة، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك والمجموعة.

ويهدف هذا التمويل الى دعم خطط التوسع بالمجموعة حيث سيتم من خلاله المساهمة فى إنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمصنع الجديد نحو 40 مليون دولار ويهدف الى تشغيل نحو 3000 عامل.



وتستهدف المجموعة توسعة أعمالها بمصر بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير منتجاتها وبهذا التمويل تصل اجمالى مساهمة بنك ABC فى تمويل مجموعة شركات اروغلو جلوبال فى مصر الى نحو 26.5 مليون دولار.