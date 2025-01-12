تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 12 يناير

تبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4326 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4376 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3829 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3282 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30632 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.