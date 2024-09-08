تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مع بداية تعاملات جلسة الأحد
10:18 ص الأحد 08 سبتمبر 2024
كتب- أحمد والي:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 31003 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.1% عند مستوى 31029 نقطة ، مع نهاية جلسة الخميس الماضي.
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