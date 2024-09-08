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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مع بداية تعاملات جلسة الأحد

10:18 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

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كتب- أحمد والي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 31003 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.1% ؜عند مستوى 31029 نقطة ، مع نهاية جلسة الخميس الماضي.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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