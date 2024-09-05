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وزيرة التخطيط والتعاون: مناقشة التعاون بين صندوقي مصر السيادي والثروة التركي

01:46 م الخميس 05 سبتمبر 2024

جانب من اللقاء

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كتبت- منال المصري:

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أوجه التعاون المُشترك بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وصندوق الثروة السيادي التركي، وذلك خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنقرة عاصمة تركيا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، بمشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

كما عقدت اجتماعًا مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بحضور ألبسلان كاكار، رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيارات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا.

وبحثت الوزيرة خلال إلقاء مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت رانيا المشاط، الآفاق الكبيرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتي مصر وتركيا، في ظل مكانتهما الإقليمية ودورهما المحوري على مستوى الاقتصاد الدولي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تتطلع لترجمة مذكرات التفاهم وما نص عليه الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، إلى واقع ملموس وعمل على أرض الواقع بما ينعكس على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، ويحقق أثرًا تنمويًا على المواطنين في الدولتين.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.


وأبدت الوزيرة تطلعها لزيادة الاستثمارات التركية في مصر لاسيما في مجالي الصناعة والبنية التحتية.

وأشارت إلى الفرص المتاحة للاستثمارات التركية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.




وزيرة التخطيط صندوقي مصر السيادي الدكتورة رانيا المشاط
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