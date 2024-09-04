تعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس.

سعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2253 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2897 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3380 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3863 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2487 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا