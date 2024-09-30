رئيس تنمية المشروعات: نهدف إلى تطوير العملية التشغيلية من خلال ضم كفاءات شابة بالجهاز

كتبت- منال المصري:

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على ضم الكفاءات من القيادات الشابة في مختلف المستويات والقطاعات بالجهاز، تماشيا مع الاستراتيجية العامة لتطوير الآداء وتعزيز آليات الجهاز في تنفيذ سياسته في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة.

وأوضح رحمي، في بيان صحفي للجهاز اليوم، أن أحد أهم محاور العملية التشغيلية بالجهاز تأتي بتعزيز كفاءة ومرونة تلك العملية بضم الكفاءات، حرصا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة.

جاء ذلك تعليق رحمي، بمناسبة إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف محمد مدحت للقيام بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولدى محمد مدحت بخبرة تزيد على عشرين عاما بالقطاع المصرفي حيث شغل العديد من المناصب القيادية بقطاع الشركات الكبرى والشركات والمتوسطة والصغيرة بكبري البنوك الدولية والمحلية، بجانب مشاركته في العديد من برامج تطوير سياسات المنح الائتماني.

وحصل مدحت على بكالوريوس تجارة شعبة لغة إنجليزيه، كما حصل على العديد من الدورات الدولية والمحلية في مجال الادارة والقيادة والائتمان.