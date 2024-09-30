سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 10 جنيهات مع بداية التعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس الأحد.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 الى 2393 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3077 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4103 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا 0.02 % إلى نحو 2659 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات الصباحية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج

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