سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 14 عند 2406 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 3094 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3610 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحز 4125 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28880 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2668 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.13% ، بحلول منتصف التعاملات المسائية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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