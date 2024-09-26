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الذهب يواصل قفزاته عالميا ويسجل مستوى قياسيا جديدا

03:44 م الخميس 26 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي جديد مسجلاً نحو 2.678 ألف دولار للأونصة، بنسبة زيادة 0.81% بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يرجع إلى الحروب المشتعلة والصراعات السياسية الحالية، وهو ما يؤثر على سعر الذهب عالميا ومحلياً.

وسجل سعر الذهب عيار 21 –في السوق المحلي- نحو 3620 جنيه للجرام، مع وصول الجنية الذهب لـ 28.900 ألف جنيه، محققا رقما قياسيا جديدا.

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