كامل الوزير يبحث مع رئيس "ألستوم العالمية" آخر مستجدات إنشاء مجمع صناعي ضخم ببرج العرب

كتبت- دينا خالد:

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع رؤساء عدد من الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني معرض "إينوترانس 2024" المقام في العاصمة الألمانية برلين والذي يُعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم.

ويتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات في أنظمة السكك الحديدية والنقل بحضور قادة الصناعة والمتخصصين في هذا القطاع على المستوى العالمي كما يسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا السكك الحديدية، وحلول البنية التحتية والنقل الجماعي، والتصميمات الداخلية، وبناء الأنفاق.

وعقد الوزير اجتماعاً موسعا مع هنري بوبار رئيس مجلس إدارة شركة "ألستوم الفرنسية العالمية" وبدأت المباحثات باستعراض معدلات تنفيذ خطي المونوريل (شرق النيل "العاصمة الإدارية بطول 56,5 كم" – غرب النيل " 6 أكتوبر بطول 43,5 كم" ) بإجمالي طول 100 كم ، واللذان يتم تنفيذهما من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم وأوراسكوم والمقاولون العرب)، وفق البيان.

وتم استعراض مراحل التشغيل التجريبي بدون ركاب الجارية لمشروع مونوريل شرق النيل حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة والالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ وافتتاح المشروع طبقاً للمخطط الزمني المخطط.

واستعرض الجانبان معدلات التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو.

وأوضح رئيس شركة ألستوم أنه تم تنفيذ الأعمال بنسبة 10%.

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما تطرقت المباحثات لاخر مستجدات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سبق وتم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ألستوم بشأن الخطوات التنفيذية التي سيتم اتباعها لتطوير العرض المقدم منها بناءً على التقارير والمخرجات للمرحلة الثانية من دراسات المشروع وتعظيم دور توطين الصناعة بمصر والتى يقوم بها اتحاد المكاتب الاستشارية Setec/EgisRail

وناقش الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة ألستوم إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول هو لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات ومكونات ولوحات ودوائر كهربائية للتحكم وضفائر كهربائية......الخ ).

والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو وترام LRT- ومونوريل وقطار سريع ...الخ ) على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة ألستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم، وفق البيان.

وسيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس شركة ميرميك الإيطالية آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 1 ماكينة فحص وقياس السكة والقضبان بالألترا سونيك وفقا للعقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة.

كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة اهتمام الشركة بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات على خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ووصلة شرق التفريعة بطول 44 كم (المرحلة الأولى) والذي يدخل ضمن الممر اللوجيستي طابا/ العريش.

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس شركة سالشيف الإيطالية لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال أعمال تجديدات السكك والمفاتيح خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لتلك الأعمال للمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وبعدها، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات عدد من الشركات العالمية وهي ( فويست البين وبلاسر النمساوية وإيجيس ريل ).

كما شهد كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة ألما فيفا بشأن تدريب الكوادر المصرية فى مجال منظومة الدفع الإلكتروني الموحد لجميع وسائل النقل لخلق كوادر مصريه جديده في هذا المجال.