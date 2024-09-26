انخفاض مفاجئ في سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

هبط سعر الذهب بنحو 25 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2.393 ألف جنيه للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3.077 ألف جنيه للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3.590 ألف جنيه للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4.103 ألف جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28.720 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا 0.18% إلى نحو 2.661 ألف دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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