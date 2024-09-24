انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت_دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم و الفلفل الحامي البلدي و الكوسة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار البصل الاحمر والخيار البلدي والباذنجان.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 15 و20 جنيها، بانخفاض 5جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 10 و20جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 6 جنيهات و 12جنيه، بارتفاع جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 9 و 13جنيها، بانخفاض جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و 8 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 8 جنيهات و 12جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و9جنيهات، بارتفاع جنيها.

أسعار الفاكهة



عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 25 و 35 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

عنب كرمسن: بين 25 و35 جنيها.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 15 و19 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الليمون البلدي: بين 4 و10 جنيهات.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.