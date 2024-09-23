مدير عام شركة هاير: 40 مليون دولار حجم استثمارات المصنع الجديد

كتبت- دينا كرم:

قال أحمد الجندي المدير العام لشركة هاير مصر، إن المرحلة الثانيه من مجمع هاير الصناعي لتصنيع ثلاجات وفريزر بمختلف أنواعها، تقدر حجم استثماراته بنحو 40 مليون دولار علي مساحة 50 ألف متر.

وأضاف الجندي، أن حجم الإنتاج المستهدف من هذه المرحلة 300 ألف وحدة في السنه.

وأشار الجندي، إلى أن إنتاج المرحلة الثانية سيبدأ في الربع الرابع في 2025 أي بعد عام بالظبط، كما أن الشركة تستهدف تصدير 30% من الإنتاج، كما أن الأسواق المستهدفة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا

وأوضح الجندي، أن المرحلة الأولي والتي تم بدء الإنتاج بها في مايو الماضي، أنتجت تكييف وغسالة وتليفزيون، بمعدل مليون وحدة، تم تخصيص 30% منهم للتصدير أي بمعدل 30 ألف وحدة.

وأشار الجندي، إلى أن المرحلة الثالثة ستهدف إلى إنتاج التكييف المركزي Vrf، والتشيلرز لأول مرة في الشرق الأوسط، بحجم استثمارات تصل إلي 50 مليون دولار، وحجم الإنتاج يصل إلى حوالي 22 ألف تكييف في السنه، وأن البداية ستكون بأنتاج الvrf ثم التشيلرز.

وأضاف الجندي، أن نسبة المكون المحلي الحالية من التكييف المنزلي 65%، والغسالة 45% وتليفزيون 40%.