خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والأرز والجبن والذهب يستقر

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار السكر والأرز والجبن والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع الأرز والسكر والجبن وتراجع زيت الذرة اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الدواجن اليوم الاثنين ترتفع بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)