انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر" بورتفوليو إيجيبت" الاثنين المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

ينعقد مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2024" في النسخة السابعة يوم الاثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة قيادات من شركات "مصر للمقاصة" و"BHM Capital" الإماراتية و "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" و"سي اي كابيتال" و"بلتون القابضة".

يأتي ذلك بحضور، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،وأحمد كجوك، وزير المالية و محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، وعبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالعزيز العمادي، رئيس اتحاد أسواق المال العربية والرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر.