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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

11:27 ص الجمعة 20 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و 78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 جنيها و 185 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و 420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 140 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار السمك اليوم
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