انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بالتعاملات المسائية

كتبت - أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بنهاية التعاملات المسائية، هبط الجرام 5 جنيهات، عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2316 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 2979 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 27800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2581.17 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال نهاية التعاملات، بارتفاع بنسبة 0.13% مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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