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مبيعات عربية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:34 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم :

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 572.76 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 431.32 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 141.4 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.04% عند مستوى 30497 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية مؤشر EGX70
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