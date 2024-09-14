ارتفاع أسعار السكر والجبن الأبيض وانخفاض العدس اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والدواجن والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.76 جنيه، بانخفاص 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 56.73 جنيه، بانخفاض 2.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.39 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.96 جنيه، بانخفاض 3.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.02 جنيه، بزيادة 2.88 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.62 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 62.62 جنيه، بانخفاض 1.14 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.17 جنيه، بزيادة 2.39 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.2 جنيه، بتراجع 6.14 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.96 جنيه، بارتفاع 2.76 جنيه

كيلو الأرز السائب: 26.65 جنيه، بارتفاع 79 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.33 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 126.88 جنيه، بزيادة 2.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.28 جنيه، بانخفاض 97 قرشا

كيلو اللبن السائب: 3.09 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 107.92 جنيه، بارتفاع 2.79 جنيه.