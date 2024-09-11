خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والحديد والذهب بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد والأسمنت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الزيت والأرز والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

فيما عاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بالتعاملات الصباحية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

عيار 21 يسجل 3400 جنيه.. الذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء

تراجع أسعار الزيت والأرز وارتفاع اللحوم اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع الباذنجان وانخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

زيادة البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

زيادة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)