بعد تراجعه لأول مرة منذ عامين.. أسعار النفط تستعيد مستويات 70 دولار للبرميل اليوم

كتب- أحمد والي:

عززت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن استعاد خام برنت مستويات 70.83 دولار للبرميل بارتفاع 1.64% عن مستويات أمس، وفقا لبيانات بلومبيرج.

كان سعر خام برنت هبط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، وذلك لأول مرة منذ نهاية 2021 وسط مخاوف من ضعف الطلب على الخام، وفق بلومبيرج.

ويرجع هذا الانخفاض بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والصين، المستهلكين الرئيسيين، إلى تقليص الاستهلاك في وقت يشهد إمدادات قوية وواسعة، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبيرج.

وأشارت مقاييس السوق- بما في ذلك شكل منحنى العقود الآجلة بأكمله- إلى أن ظروف السوق أصبحت أقل ضيقاً بكثير مما كانت، مع تضاؤل الفارق بين سعري العرض والطلب.

وأجبر تراجع النفط بالفعل "أوبك+" على تأجيل زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف المستثمرين من إمكانية ضخ البراميل الإضافية إلى السوق بنهاية عام 2025.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية، غداً الخميس، توقعاتها الشهرية، بما في ذلك تقديرات للإمدادات والإنتاج العالمي.