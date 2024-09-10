هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت-أمنية عاصم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.89% عند مستوى 30104.35 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96% و هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 146 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 45.14 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 100.95 مليون جنيه.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.33% عند مستوى 30374 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.