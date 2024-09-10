15 جنيها للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 11 و21 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و 9 جنيهات.

البصل الأبيض بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الكوسة بين 12 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الملوخية بين 5 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و19 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 35 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 15 و 17 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 و 8 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.