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ارتفاع البلطي وتراجع السبيط في سوق العبور اليوم الأربعاء

11:28 ص الأربعاء 07 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت _ أمنية عاصم :

ارتفع أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بينما تراجع سعر السبيط والكاليماري حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و 68 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و 400 جنيهات، بتراجع 10 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 340 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

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