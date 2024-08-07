اللحوم والدواجن والزيت ترتفع اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت _ أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الفول المعبأ والجبن الأبيض والمسلي الصناعي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.82 جنيه، بتراجع 24 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 55.35 جنيه، بتراجع 1.77 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.02 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 85.92 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.54 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.75 جنيه، بتراجع 28 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 65.73 جنيه، بتراجع 25 قرش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.97 جنيه، بزيادة 23 قرش.

لتر زيت الذرة: 98.9 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 390.88 جنيه، بزيادة 2.55 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.85 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.82 جنيه، بزيادة 56 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.76 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 138.25 جنيه، بتراجع 3.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.23 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.39 جنيه، بزيادة 72 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 92.33 جنيه، بتراجع 6.43 جنيه.