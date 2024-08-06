البورصة تعاود الارتفاع بنهاية تعاملات الثلاثاء بعد تراجعات حادة

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.33% عند مستوى 28210 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد التراجعات الحادة خلال اليومين الماضيين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.05%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 16.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 11.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 27.6 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة هبطت بشكل حاد على مدار الجلستين السابقتين، بالتزامن مع انهيار الأسواق العالمية.

كما شهدت أسواق المال العالمية والخليجية انهيارا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي، ونتائج تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وكشف تباطؤ معدل التوظيف في أمريكا بنسبة أكبر من المتوقع في يوليو الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021، وفق بيانات حكومية أمريكية.

وكان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 2.33% عند مستوى 27840 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.