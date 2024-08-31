خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن وانخفاض الحديد والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب استقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار اللحوم والسكر والجبن والزيت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات